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وزير الخارجية السعودي عن المصالحة مع قطر: سيكون هناك حل إذا عادت لطريق الصواب

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:41 ص
وزير الخارجية السعودي عن المصالحة مع قطر: سيكون هناك حل إذا عادت لطريق الصواب
وزير الخارجية السعودي - إبراهيم العساف
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رد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، على سؤال وجهه أحد الصحفيين عن حضور رئيس الوزراء القطري القمة العربية الطارئة رغم المقاطعة، وهل ذلك يعتبر بداية لحل الأزمة مع قطر؟.

وقال "العساف"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بعد انتهاء فعاليات القمة العربية الطارئة بقصر الصفا بمكة المكرمة: "قطر شاركت في القمم السابقة، هذه المرة مثلت من قبل رئيس الوزراء، وموقف المملكة وبقية الدول الأربع أننا نبحث عن حل لمسببات المشكلة أو الأزمة بين هذه الدول وقطر".

وتابع: "إن شاء الله يكون هناك حل إذا عادت قطر لطريق الصواب".
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