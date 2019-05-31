رسميا.. حارس الحمام في منتخب السويس

نجح نادي منتخب السويس في التعاقد مع محمد عاطف حارس نادي الحمام في صفقة انتقال حر استعداداً للموسم المقبل من دوري الممتاز "ب".

وقام عاطف بالتوقيع للفريق السويسي لمدة موسمين، في حضور ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد لمنتخب السويس ووائل سعيد وكيل اللاعب.

يذكر أن محمد عاطف قد شارك مع ناديه السابق الحمام في معظم المباريات، ونجح مع زملائة في بقاء الحمام بدوري الدرجة الثانية.

وسبق للحارس الانضمام لفرق الداخلية، ومالية كفر الزيات، جمهورية شبين، ومياة البحيرة، والحمام، قبل التوقيع لمنتخب السويس.