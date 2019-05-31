البدري: عانينا من عدم الاستقرار.. وسنحدد الجهاز الفني الجديد بأسرع وقت

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم.

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "المعادلة كانت صعبة هذا الموسم بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 شهور فقط".

وأكمل : "كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث انسجام، لذلك التغييرات كانت إيجابية في بعض الأوقات".

وأضاف: "حاليا الفريق مستقر بنسبة مرضية وهناك قوام وهيكل للفريق، وأي مدرب جديد سيكون موقفه أفضل مما سبقوه".

وتابع : "سنعمل في أسرع وقت على تحديد الجهاز الفني الجديد والتدعيمات التي يحتاجها الفريق".