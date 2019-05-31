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إيرادات خيالية لفيلم "علاء الدين" حول العالم

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:14 ص
إيرادات خيالية لفيلم علاء الدين حول العالم
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استطاع فيلم Aladdin أن يحقق إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 267 ملايين دولار أمريكي حول العالم.
 
يعتبر مشاركةالممثل المصري مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر في المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامي مالك من إضافة لأولاد مصر في الخارج.

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته  مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

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