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بعد الإعلان عن رحيله.. ماذا قدم جروس مع الزمالك؟

الجمعة 31/مايو/2019 - 03:08 ص
بعد الإعلان عن رحيله.. ماذا قدم جروس مع الزمالك؟
جروس
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منى العوضي
 
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انتهت رحلة السويسري المخضرم كريستيان جروس مع الكرة المصرية بعد إعلان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور رحيله عن الفريق منتقداً طريقة لعبه وإدارته للمباريات.

 

وكان نادي الزمالك قد تعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة بينما النادي الأهلي في الصدارة برصيد 74 نقطة.

 

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" كشف حساب السويسري جروس مع نادي الزمالك منذ توليه مسؤولية الفريق:

 

- جروس قاد الزمالك في 30 مباراة حيث فاز في 20 مباراة وتعادل 7 مباريات وخسر 3 مباريات وسجل 59 هدفاً واستقبل 26 هدفاً.

- في كأس مصر قاد الأبيض في مباراتين وفاز بهما أمام سمنود (1-0) والإنتاج الحربي (2-0).

- في كأس الكونفدرالية لعب الزمالك معه 16 مباراة وفاز 7 وتعادل 6 وخسر 3 وسجل 22 هدفاً واستقبل 10 أهداف.

- حقق جروس لقب الكونفدرالية الإفريقية متفوقاً على نهضة بركان بركلات الترجيح (5-3).

- في البطولة العربية قاد جروس الفريق الأبيض في 4 مباريات تعادل 2 وفاز بمباراة وتعادل في أخرى.

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