تقارير: برشلونة استقر على مدربه القادم

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن هزيمة برشلونة الأخيرة على يد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا قد دقت آخر مسمار في نعش إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق على الرغم من تأكيد إدارة برشلونة أكثر من مرة تمسكها بفالفيردي.

وأشار موقع Le10 Sport الفرنسي إلى أن برشلونة يرصد التعاقد مع ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس السابق خلفا لفالفيردي.

وكشف الموقع الفرنسي أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد بين الطرفين على الرغم من رحيل أليجري عن يوفنتوس منذ أيام ورغبة جماهير البرسا في التخلص من فالفيردي والتي تعد من ضمن العوامل التي قد تدفع إدارة برشلونة لإتمام هذا التعاقد.

وذكر الموقع الفرنسي منذ أيام أن أليجري ينتظر مكالمة هاتفية من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

وأكد الموقع الفرنسي أن أليجري لا يمانع بالمرة في الإشراف على برشلونة الذي سيحاول العودة بقوة في الموسم المقبل والوقوف على منصات التتويج المحلية والقارية على حد سواء.