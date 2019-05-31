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الأزهر يدين تفجيرات كركوك الإرهابية

الجمعة 31/مايو/2019 - 02:47 ص
الأزهر يدين تفجيرات كركوك الإرهابية
الأزهر الشريف
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محمود الجلاد
 
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أدان الأزهر الشريف، التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة كركوك شمالي العراق، أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية، مكررًا دعوته إلى ضرورة تنسيق الجهود المخلصة للقضاء على هذا الإرهاب. 

وأدان الأزهر الشريف، هذا العمل الإرهابي؛ وتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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