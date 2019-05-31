ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي وزميله في الأهلي

الجمعة 31/مايو/2019 - 02:30 ص
عاجل.. الكشف عن العقوبة الموقعة على رمضان صبحي وزميله في الأهلي
رمضان صبحي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقوبة مالية على الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب لاعبا الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منهما خلال مران الفريق المسائي أمس الخميس.

 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن عبد الحفيظ وقع غرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه على كل لاعب.

 

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية دون الارتباط بأية مباريات الفترة المقبلة، منتظرًا قرار مجلس ادارة النادي السبت المقبل باستكمال مسابقة الدورى من عدمه.

 

Advertisements
المزيد عن: مسابقة الدوري رياضة رمضان صبحي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
السعودية
-
x
18:00
-
بنما
دوري أبطال أفريقيا
الترجي الرياضي - تونس
-
x
23:00
-
الوداد الرياضي - المغرب