مسلسلات رمضان تحتل قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب!
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:59 ص
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احتلت مسلسلات رمضان، المراكز الأولى المتقدمة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث اقتنصت الفنانة ياسمين صبري، المركز الأول بقائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وحقق مشهد ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي" التي تلعب بطولته في رمضان أكثر من 294,304 مشاهدة منذ عرضه في 29 مايو الجاري.
وتلا ذلك في المركز الثاني مسلسل "بدل الحدوتة 3"، حيث اقترب أحد مشاهد المسلسل الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، من تحقيق 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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