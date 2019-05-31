مفاجأة.. ابن رئيس دولة يشارك في تصوير مسلسل شهير!
الجمعة 31/مايو/2019 - 01:45 ص
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شارك ابن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، آدم قديروف، البالغ من العمر 11 عاما في تصوير المسلسل التلفزيوني التركي بعنوان" قيامة أرطغرول ".
أفاد بذلك على "إنستغرام" نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان سلطان تغايف.
وعلق على هذا الخبر كذلك رئيس منطقة شالي الشيشانية تربال - علي إبراهيم الذي أعاد إلى الأذهان في حديث أدلى به لوكالة شيشان – إنفو" الشيشانية أن آدم قديروف من الأوائل في المدرسة ويمارس الرياضة بنشاط، ما ساعده في إظهار كل قدراته وجوانبه الإيجابية أثناء تصوير المسلسل.
ذكر أن "قيامة أرطغرول" هو مسلسل المغامرات التاريخي عن الأتراك الأوغوز. وتدور أحداثه في القرن الـ13.
والشخصية الرئيسية في المسلسل هو أرطغرول - بيه، والد مؤسس الإمبراطورية العثمانية، عثمان الأول.
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