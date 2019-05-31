ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. ابن رئيس دولة يشارك في تصوير مسلسل شهير!

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:45 ص
مفاجأة.. ابن رئيس دولة يشارك في تصوير مسلسل شهير!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

شارك ابن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، آدم قديروف، البالغ من العمر 11 عاما في تصوير المسلسل التلفزيوني التركي بعنوان" قيامة أرطغرول ".

أفاد بذلك على "إنستغرام" نائب رئيس حكومة جمهورية الشيشان سلطان تغايف.

وعلق على هذا الخبر كذلك رئيس منطقة شالي الشيشانية تربال - علي إبراهيم الذي أعاد إلى الأذهان في حديث أدلى به لوكالة شيشان – إنفو" الشيشانية أن آدم قديروف من الأوائل في المدرسة ويمارس الرياضة بنشاط، ما ساعده في إظهار كل قدراته وجوانبه الإيجابية  أثناء تصوير المسلسل.

ذكر أن "قيامة أرطغرول" هو مسلسل المغامرات التاريخي عن الأتراك الأوغوز. وتدور أحداثه في القرن الـ13.

والشخصية الرئيسية في المسلسل هو أرطغرول - بيه، والد مؤسس الإمبراطورية العثمانية، عثمان الأول.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
1
x
22:00
1
الانتاج الحربي