مساعد وزير الخارجية الأسبق: على إيران أن تستفيق
الجمعة 31/مايو/2019 - 03:34 ص
نعيم يوسف
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علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على اعتراض دولة العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بسبب انتقاد إيران، قائلا إن العراق مؤمن أيضا أن الممارسات الإيرانية تفتأت على العراق، ولكن ظروفه تضطره إلى تجنب الدخول في مشاكل مع إيران.
وأضاف "حجازي" في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن الدولة العراقية الوليدة تسعى إلى البناء في هدوء، وهي ليست ضد الموقف العربي ولكن ظروفها تدعوا إلى الحذر عند التعامل مع الملف الإيراني.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن السياسة الإيرانية عليها أن تتوقف، وعدم الإضرار بمصالح الدول، وعلى إيران أن تستفيق.
وأضاف "حجازي" في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أن الدولة العراقية الوليدة تسعى إلى البناء في هدوء، وهي ليست ضد الموقف العربي ولكن ظروفها تدعوا إلى الحذر عند التعامل مع الملف الإيراني.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أن السياسة الإيرانية عليها أن تتوقف، وعدم الإضرار بمصالح الدول، وعلى إيران أن تستفيق.
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