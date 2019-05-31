رحيل راموس عن ريال مدريد يفجر أزمة في برشلونة

شككت تقارير صحفية إسبانية في استمرار الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد وذلك عقب إعلان راموس رغبته في الرحيل إلى الدوري الصيني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يضع مدافع آياكس أمستردام ماتياس دي ليخت هدفًا رئيسياً له ليكون بديلاً لسيرجيو راموس في حال رحيله.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ماتياس دي ليخت بات بعيدًا عن الانضمام إلى برشلونة بينما لايزال مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع دي ليخت كما أن الملكي يراقب اللاعب عن كثب.

يذكر أن دي ليخت ذو الـ19 عاماً انضم الى آياكس في 2009 ويلعب مع الفريق الأول منذ 2016 وخاض مع آياكس 117 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف.