ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رحيل راموس عن ريال مدريد يفجر أزمة في برشلونة

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:38 ص
رحيل راموس عن ريال مدريد يفجر أزمة في برشلونة
زيدان
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

شككت تقارير صحفية إسبانية في استمرار الإسباني سيرجيو راموس مع ريال مدريد وذلك عقب إعلان راموس رغبته في الرحيل إلى الدوري الصيني.

 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يضع مدافع آياكس أمستردام ماتياس دي ليخت هدفًا رئيسياً له ليكون بديلاً لسيرجيو راموس في حال رحيله.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن ماتياس دي ليخت بات بعيدًا عن الانضمام إلى برشلونة بينما لايزال مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع دي ليخت كما أن الملكي يراقب اللاعب عن كثب.

 

يذكر أن دي ليخت ذو الـ19 عاماً انضم الى آياكس في 2009 ويلعب مع الفريق الأول منذ 2016 وخاض مع آياكس 117 مباراة وسجل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف.

Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد رياضة راموس برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الزمالك
1
x
22:00
1
الانتاج الحربي