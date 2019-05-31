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نجم شهير يخضع لعلاج نفسي بعد انتهاء عرض مسلسله!

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:21 ص
نجم شهير يخضع لعلاج نفسي بعد انتهاء عرض مسلسله!
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قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينجتون بطل مسلسل ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) الذي لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة (إتش.بي.أو).

وأضاف وكيل الأعمال في بيان يوم الثلاثاء ”قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية“.

وقفز هارينجتون (32 عاما) من ممثل غير معروف ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

ولم يخض البيان في تفاصيل هذه المسائل، لكن تقريرا في صحيفة نيويورك بوست ذكر أن هارينجتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

وأضاف أنه سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالي الذي يعود للعصور الوسطى يوم 19 مايو أيار. وتابع 19.3 مليون مشاهد الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي لشبكة (إتش.بي.أو).

وقال هارينجتون، الذي تزوج من زميلته في بطولة المسلسل روز ليزلي في 2018، لمجلة فارايتي في وقت سابق من العام إنه وجد صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر ”المخيف“.

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