شاهد.. أحمد موسى يشارك في كتابة آية قرآنية على كسوة الكعبة المشرفة
الجمعة 31/مايو/2019 - 04:24 ص
نعيم يوسف
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شارك الإعلامي أحمد موسى، في كتابة إحدى الآيات القرآنية الموجودة على كسوة الكعبة المشرفة، التي ستوضع عليها خلال موسم الحج المقبل.
وعرض موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مقطع فيديو وهو يشارك في كتابة الآية القرآنية على الكسوة، وحوله عدد ممن يرتدون الزي السعودي.
وعلق "موسى"، على ذلك قائلا: "دي بركات من عند ربنا.. ربنا كرمني بدخول المعبة المشرفة، وأصبح لي بصمة على كسوة الكعبة التي ستوضع في موسم الحج المقبل".
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