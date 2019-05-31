بعد نيمار.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف صفقة قوية من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فيليبي كوتينيو نجم برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية بأن باريس سان جيرمان سوف يفتح مفاوضاته مع برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو في الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن PSG يريد كوتينيو بجانب نيمار في الفريق وأن البرسا لن يقف في طريق اللاعب إذا أراد الرحيل خاصة أن برشلونة في حاجة إلى بيع عدة لاعبين.

يذكر أن كوتينيو البالغ من العمر الـ26 عاماً إنضم الى برشلونة في 2018 قادماً من ليفربول مقابل 145 مليون يورو وخاض مع النادي 76 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 آخرين وقيمته السوقية تبلغ 100 مليون يورو.