مشهد من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم يقترب من 500 ألف مشاهدة (فيديو)

"بدل الحدوتة 3" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.