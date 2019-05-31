مشهد من مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم يقترب من 500 ألف مشاهدة (فيديو)
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:45 ص
الفجر الفني
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اقترب أحد مشاهد مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم، من تحقيق 500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
المشهد بعنوان: "مش هتتوقع دنيا سمير غانم هتشتغل ايه في الشارع والناس هتعمل معاها ايه".
"بدل الحدوتة 3" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.
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