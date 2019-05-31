روبرتسون: طريقة لعب توتنهام "مُدمرة".. وليفربول يستحق اللقب

أكد أندرو روبيرتسون، نجم فريق ليفربول أن الطريقة التي يلعب بها توتنهام هوتسبير وطريقتهم بالفوز في المباريات، تُدمر الفرق، حيث هزموا فريقه الموسم الماضي [4-1 في ويمبلي] وإذا لعبوا بنفس طريقة تلك المباراة فستكون مباراة صعبة.





وقال روبيرتسون في تصريحات عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا: "إنه للجميع, من أجل اللاعبين, من أجل المدرب, من أجل الذين خلف الكواليس الذين لا يراهم أحد. ليفربول عائلة و سنحاول الفوز بها للجميع".





وأضاف: "لدينا عمل نريد أن نُنهيه, من أجل أن نجعل هؤلاء الناس سُعداء, ومن أجل نجعلهم يخرجون إلى الشوارع [للاحتفال]".



