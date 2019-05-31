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"بينيتيز" يكشف عن الفريق الأقرب لتحقيق دوري أبطال أوروبا

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:05 ص
بينيتيز يكشف عن الفريق الأقرب لتحقيق دوري أبطال أوروبا
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث المدرب التاريخي السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، رافائيل بينيتيز، عن نصيحته لنادي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وقال بينيتز في تصريحات صحفية: "أول شيء يجب أن يحافظ الجميع على هدوئه, والتأكد من أنهم [اللاعبين] مرتاحين ولديهم الايمان و الثقة".

وأضاف: "الجميع يتوقع أن يكون ليفربول هو الاقوى وأنه سيفوز لكن بالنسبة لي, توتنهام يمتلكون الثقة ويعلمون بأن ما أنجزوه هو أمر رائع و اذا كان بإمكانهم الاستمرار والفوز باللقب فسيكون أمرا ممتازا".

واختتم: "سيشعرون بالضغط و التوتر كما هو الحال في النهائي, لكنه لن يكون نفس الضغط الذي سيكون على لاعبي ليفربول لأنهم المرشحين للفوز.
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