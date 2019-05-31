"بينيتيز" يكشف عن الفريق الأقرب لتحقيق دوري أبطال أوروبا

تحدث المدرب التاريخي السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، رافائيل بينيتيز، عن نصيحته لنادي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وقال بينيتز في تصريحات صحفية: "أول شيء يجب أن يحافظ الجميع على هدوئه, والتأكد من أنهم [اللاعبين] مرتاحين ولديهم الايمان و الثقة".





وأضاف: "الجميع يتوقع أن يكون ليفربول هو الاقوى وأنه سيفوز لكن بالنسبة لي, توتنهام يمتلكون الثقة ويعلمون بأن ما أنجزوه هو أمر رائع و اذا كان بإمكانهم الاستمرار والفوز باللقب فسيكون أمرا ممتازا".

