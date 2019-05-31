حظوظ الأهلي والزمالك في التتويج بلقب الدوري الممتاز

تعادل فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018 - 2019.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلي 67 نقطة من (30 مباراة) ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ 70 نقطة (34 مباراة)، ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة (32 مباراة).

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك:

- الأهلي: يتبقي له مباراتين أمام (المقاولون العرب - الزمالك)

- الزمالك: يتبقي له 4 مباريات ( حرس الحدود - الجونة - الاسماعيلي - الأهلي)

حظوظ الأهلي والزمالك في التتويج بالدوري:

- الأهلي:

يحتاج الأهلي للفوز في المباراتين المتبقيتين له بالدوري على المقاولون العرب والزمالك وحصد (6 نقاط) لحسم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي ودون انتظار نتائج باقي مباريات الأبيض، حيث يرتفع رصيد الأهلي إلي 80 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يحققه الزمالك 76 نقطة.

كما يستطيع الأهلي التتويج بلقب الدوري حال التعادل أو الخسارة من المقاولون والفوز على الزمالك، حيث سيرتفع رصيده إلي 77 أو 78 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يصل إليه الزمالك حال فوزه في مبارياته الثلاث الأخري 76 نقطة.

- الزمالك :

يحتاج الزمالك للفوز في مبارياته الأربعة المتبقية بما فيها مباراة الأهلي وحصد (12 نقطة)، ليتوج بلقب الدوري رسميًا، حيث سيصل رصيده في هذه الحالة إلي 79 نقطة، بينما يسيكون أقصي رصيد للأهلي حال فوزه على المقاولون 77 نقطة.

أما في حالة فوز الزمالك في مبارياته الثلاث ضد حرس الحدود والجونة والاسماعيلي سيرتفع رصيده إلي 76 نقطة، وعند خسارة الأهلي أمام المقاولون سيتوقف رصيده عند 74 نقطة، وهنا ستكون مباراة القمة حاسمة للقب الدوري.