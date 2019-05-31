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"ماني" يصدم الأندية الراغبة في التعاقد معه بهذا التصريح !

الجمعة 31/مايو/2019 - 01:00 ص
ماني يصدم الأندية الراغبة في التعاقد معه بهذا التصريح !
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على أنه لن يذهب إلى أي مكان آخر، عندما يكون لاعبا في ليفربول.

وقال ماني في تصريحات صحفية: "لأننا أفضل نادي ولدينا أفضل جمهور، لذا أعتقد أنه [ليفربول] نادي رائع, إنه نادي مثير".

وأضاف ماني: "لا يوجد مكان مثل ليفربول".

وواصل: "كلوب كان يقول لي طوال الوقت أن ليفربول النادي الوحيد المثير في أوروبا — و قال لي الآن 'أرايت؟ لقد أخبرتك'".

واختتم بقوله: "قبل إنتقالي لليفربول قالي لي أخي الذي يتواجد بالسنغال 'أريد ان أراك في ليفربول'".
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