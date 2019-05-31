ميجان ماركل تتخلص من مربية طفلها!
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:58 ص
Advertisements
Advertisements
منوعات
16:36 29.05.2019(محدثة 16:40 29.05.2019) انسخ الرابط 0 21
تمر دوقة ساسكس ميغان ماركل، بتجربة أمومة صعبة مع تصاعد المشكلات مع موظفي الأسرة المالكة، حيث اضطرت إحدى المربيات لترك العمل.
نقلت صحف بريطانية، أن ميغان ماركل لا تسمح لأحد بالاقتراب من ولدها، البالغ من العمر أسبوعين فقط، لأنها تحب السيطرة على كل شيء.
وقالت المصادر، أن المربيات غير قادرات على آداء واجباتهن ومساعدة الأم، وأضافت، أنها لا تسمح لهن بالاقتراب من آرتشي.
رغم أنه في بداية الأمر ذكرت مصادر أخرى، أن الأمير هاري وميغان لم يرغبوا في توظيف مربية.
وتدع ميغان والدتها بحمل ابنها لدقيقة واحدة فقط، ثم أنه عادت الوالدة إلى أمريكا بعدما بقيت مع ابنتها ثلاثة أشهر قبل الحمل لمساعدتها والوقوف بجانبها.
ويعتني هاري وميغان بخصوصية طفلهما بشكل كبير، حيث لا ينشرون معلومات وأية تفاصيل عنه إلا بعد دراية تامة.
والابن الأول للأمير هاري وميغان ماركل في المرتبة السابعة في سلسلة الخلافة للعرش، إذ سيكون الطفل وراء جده الأمير تشارلز، وعمه الأمير وليام، وأبناء عمه الثلاثة، وهم جورج وشارلوت والأمير لويس البالغ من العمر 5 أشهر، بالإضافة إلى والد الطفل نفسه الأمير هاري.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- العائلة المالكة تحدد موعد زفاف ميجان ماركل والأمير هاري
- ميجان ماركل خطيبة الأمير هاري تستعرض رشاقتها بـ "اليوجا" (صور)
- سبب غريب يمنع والد "ميجان" من حضور حفل زفافها
- ميجان تظهر في أول جلسة تصوير رسمية للأسرة الملكية احتفلا بالأمير الرضيع
- والدة ميجان ماركل متهمة بتدخين الماريجوانا.. إليكم التفاصيل!
- والدة ميجان ماركل متهمة بتدخين الماريجوانا.. إليكم التفاصيل!
- طفل ملكى جديد فى بريطانيا.. دوقة ساسيكس "ميجان ماركل" حامل
- ميجان ماركل تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها الأحمر (صورة)
- والد "ميجان ماركل" يشكو لملكة بريطانيا عدم التواصل مع ابنته
- ميجان ماركل تخالف التقاليد الملكية مجددا.. فما الذي فعلته؟