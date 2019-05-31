ليفربول يكافئ نجميه بجائزة كبرى

قرر نادي ليفربول الإنجليزي مكافأة الثنائي المتألق، جيمس ميلنر وجويل ماتيب، وذلك بتجديد عقودهم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإنه على الرغم من أن ميلنر قد بلغ من العمر 33 عاما، ولازال هناك عام متبقي في عقده، إلا أنه سيبقى في ليفربول حتى عام 2021 على الأقل.



