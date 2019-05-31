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عاجل.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل جروس

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:53 ص
عاجل.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل جروس
جروس
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أحمد الهواري
 
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اقترب خالد جلال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الإعلان عن رحيل السويسري كريستيان جروس.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن إدارة الزمالك استقرت على قيادة جلال للجهاز الفني وسيستمر الجهاز المعاون معه المكون من أمير عزمي وأيمن عبدالعزيز.

 

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب بتروسبورت في بطولة الدوري.

 

 

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