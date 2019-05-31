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عاجل.. الرئيس السيسي: نجدد عزمنا لبناء مقاربة للأمن القومي العربي

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:47 ص
عاجل.. الرئيس السيسي: نجدد عزمنا لبناء مقاربة للأمن القومي العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمن القومي العربي وما يقوم عليه من علاقات سليمة يقتضي وقفة صدق وحزم مع أي طرف إقليمي يحاول التدخل في الشئون العربية.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة،: "نتضامن مع الأشقاء في السعودية والإمارات ونجدد عزمنا لبناء مقاربة للأمن القومي العربي".
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