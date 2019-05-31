فان دايك: ليفربول أفضل من توتنهام.. وهذه نقاط قوتهم

أكد النجم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك عبر مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، حيث حقق فريقه

موسمًا أفضل منهم في الدوري [توتنهام هوتسبير]، لكن أي شيء يمكن أن يحدث، فالمباراة النهائية هي مباراة واحدة.





وقال فان دايك: "إنه فريق جيد للغاية ولديهم قوة كبيرة طوال الوقت، لديهم حارس مرمى رائع، وخط وسط جيد للغاية، لديهما فيكتور وانياما، الذي أعرفه من ساوثهامبتون، وكريستيان إريكسن، الذي يقوم بعمل جيد من سنوات".



