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عاجل.. السيسي: القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:43 ص
عاجل.. السيسي: القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار في المنطقة بدون الحل السلمي الشامل.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة، أن قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية، ولا استقرار إلا بتلبية مطالب الفلسطينيين.
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