"مورينيو" يكشف عن اللاعب الحاسم لنهائي دوري الأبطال

أشار المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، إلى أن هناك لاعب من كلا الفريقين (ليفربول وتوتنهام هوتسبير) سيلعب دوراً حاسمًا في النهائي.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "بالنسبة لليفربول فسأختار [ فيرجيل فان دايك ]، بالنسبة لتوتنهام لأنهم وصلوا النهائي بدون هاري كين، سأختار [ إيركسون ]".





وأضاف: "دائمًا ما أقول إن الفريق الذي كان لديه شيء إستثنائي في طريقه إلى المباراة النهائية، هو الفريق الذي يتقدم بأفضلية عن خصمه قليلاً".



