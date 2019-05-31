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"مورينيو" يكشف عن اللاعب الحاسم لنهائي دوري الأبطال

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:30 ص
مورينيو يكشف عن اللاعب الحاسم لنهائي دوري الأبطال
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، إلى أن هناك لاعب من كلا الفريقين (ليفربول وتوتنهام هوتسبير) سيلعب دوراً حاسمًا في النهائي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "بالنسبة لليفربول فسأختار [ فيرجيل فان دايك ]، بالنسبة لتوتنهام لأنهم وصلوا النهائي بدون هاري كين، سأختار [ إيركسون ]".

وأضاف: "دائمًا ما أقول إن الفريق الذي كان لديه شيء إستثنائي في طريقه إلى المباراة النهائية، هو الفريق الذي يتقدم بأفضلية عن خصمه قليلاً".

واختتم بقوله: "كلا الفريقين وصلوا للنهائي مثل العمالقة تقريباً، هما مقتنعون تمامًا بأنهم سيدمرون منافسهم، كلا الفريقين مقتنعان تماما بأن [ الكأس ستكون ملك لي ]".
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