جماهير الزمالك تهاجم كهربا.. واللاعب يرد: "همشي"

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ملعب "بتروسبورت" محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض، بعد تعادل الزمالك مع الانتاج الحربي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.









ولم ترضي جماهير الزمالك على أداء "كهربا" في مباراة الانتاج الحربي اليوم ووجهت له انتقادات عنيفة في الشوط الأول، كما هاجمت اللاعب عقب اللقاء وطالبته بالرحيل عن القلعة البيضاء، ورد اللاعب على الجمهور: "همشي".









وارتفع رصيد الزمالك إلي 67 نقطة ويحتل المركز الثالي في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي المتصدر بـ 74 نقطة، وبيراميدز الثاني برصيد 70 نقطة.



