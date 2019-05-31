المهرجان المغاربي للفيلم يختار 18 فيلما لدورته الجديدة في يونيو

أعلن المهرجان المغاربي للفيلم الذي يقام بمدينة وجدة في شمال شرق المغرب أسماء الأفلام المتنافسة على جوائز دورته الثامنة التي تقام شهر يونيو حزيران القادم وأسماء الفنانين المكرمين.





وتأسس المهرجان الذي تنظمه سنويا جمعية ”سيني مغرب“ في 2012 وتقتصر المنافسة فيه على دول شمال غرب أفريقيا.





وقال المهرجان بموقعه على الإنترنت إن مسابقة الأفلام الطويلة ستشمل ستة أفلام من المغرب والجزائر وتونس بينما ستشمل مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلما من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.





ومن أبرز الأفلام الطويلة المتنافسة بالمهرجان الفيلم التونسي ”فتوى“ الذي يتصدى لقضية التشدد الديني وسبق أن حصد العديد من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية.





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الناقد والأكاديمي الجزائري أحمد بجاوي وتضم في عضويتها المخرج والمنتج المغربي حسن بنجلون والمخرجة التونسية سلمى بكار والباحثة المغربية عائشة بلعربي والمخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي.





ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج والسيناريست الجزائري رشيد بن علال وتضم في عضويتها الممثلة الجزائرية زهرة حركات والمخرج التونسي أنيس الأسود.





ويكرم المهرجان الذي يعقد في الفترة من 11 إلى 15 يونيو حزيران ستة فنانين ممن أثروا السينما بأعمالهم في مجالي التمثيل والإخراج.





والمكرمون هم الممثل المصري شريف منير والمخرج الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان والمخرجين المغاربة كمال كمال وسعد الشرايبي ومحمد بنقدور.



