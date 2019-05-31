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فينالدوم يكشف عن الدافع الحقيقي عند ليفربول للفوز بدوري الأبطال

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:17 ص
فينالدوم يكشف عن الدافع الحقيقي عند ليفربول للفوز بدوري الأبطال
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عمر عبدالعزيز
 
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يرفض النجم الدولي الهولندي جيني فينالدوم متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، بأن تكون خسارة النهائي بالموسم الماضي أمام ريال مدريد هي العامل الذي يحفز [ ليفربول ] للفوز بنهائي العام الحالي.

وقال فينالدوم: "دعونا نأمل بإن تكون النتيجة مٌختلفة هذا العام، أعتقد إننا جميعاً كٌنا مٌحبطين العام الماضي بالطريقة التي إنتهى بها النهائي، ولكن هذه كرة القدم، لقد أخذنا ذلك كالدرس وسنحاول الحصول على نتيجة أفضل في هذا العام".

وأضاف: "أنا أنظر للمباراة النهائية على أنها فرصة جديدة ومباراة جديدة لذلك لا أُفكر فيما حدث بالماضي، أنت لا تٌريد التفكير بالأمور السلبية، الوصول للنهائي هو أمر جيد بالفعل ولكن الطريقة التي إنتهى بها الموسم كانت صعبة حقاً، ولهذا السبب نٌحاول أن نفعل أفضل هذا العام".

وواصل: "لا أعتقد بإنه علينا أن نٌقدم أي شيئ كتعويض لما حدث بالعام الماضي، لإننا قدمنا كل شيئ من أجل الفوز ولكن لم يحدث ذلك للأسف، لا أريد الحديث عن التعويض وهذه الأمور كثيراً، عليك أن ننظر إلى المباراة بمنظور جديد ونحاول تحقيق الفوز بها".

واختتم: "أعتقد بإن كل لقب نفوز به سيكون جيداً، لقد قدمنا كل شيئ لدينا من أجل الفوز بلقب البريميرليج ولكن للآسف لم يحدث ذلك، المباراة الأخيرة كانت شيئاً لا يٌمكننا التحكم فيه، كان كل شيئ يتعلق بمباراة مان سيتي، ولكن الآن يٌمكننا التحكم بالنهائي لذلك فٌرصة الفوز أكبر".
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