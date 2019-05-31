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خاص - رئيس الزمالك بعد تعادل الإنتاج : جروس روح خلاص

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:13 ص
خاص - رئيس الزمالك بعد تعادل الإنتاج : جروس روح خلاص
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أحمد الهواري
 
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شن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي مساء اليوم.


وقال رئيس الزمالك في تصريح مقتضب لـ"الفجر الرياضي" عقب المباراة مباشراً: "جروس روح خلاص".


وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري في لقاء شهد انفعالات كثيرة من رئيس الزمالك على جروس بسبب سوء إدارة اللقاء.


الجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.

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