خاص - رئيس الزمالك بعد تعادل الإنتاج : جروس روح خلاص

شن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد التعادل مع الإنتاج الحربي مساء اليوم.









وقال رئيس الزمالك في تصريح مقتضب لـ"الفجر الرياضي" عقب المباراة مباشراً: "جروس روح خلاص".







