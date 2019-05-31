أرنولد: لن نعود لإنجلترا بدون لقب دوري الأبطال

أكد النجم الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه شرف كبير له بأن يكون جزءاً من هذا الفريق وأن يمثل نادي طفولته.





وقال أرنولد خلال تصريحات صحفية: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون هو كل شيئ أحلم به يوم السبت وكل العمل الذي أقوم به لأجل ذلك".



