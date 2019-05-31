أرنولد: لن نعود لإنجلترا بدون لقب دوري الأبطال
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:11 ص
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنه شرف كبير له بأن يكون جزءاً من هذا الفريق وأن يمثل نادي طفولته.
وقال أرنولد خلال تصريحات صحفية: "الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون هو كل شيئ أحلم به يوم السبت وكل العمل الذي أقوم به لأجل ذلك".
وأضاف نجم دفاع الريدز بقوله: "أنتظر يوم السبت، سأقدم كل ما لدي من أجل العائلة والمدينة وإستعادة هذا اللقب إلى المنزل".
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