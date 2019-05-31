الزمالك يتعادل مع الإنتاج الحربي ويرفض مطاردة الأهلي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره الانتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 31 بالدوري الممتاز .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع ومحمود عبدالعزيز “زيزو” ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم “اوباما” وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم “كهربا” في خط الوسط وحميد أحداد في خط الهجوم .





وكانت البداية هجومية سريعا من الزمالك وإنطلاقة رائعة من إبراهيم حسن وعرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها كهربا بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الإنتاج بقليل لتضيع معها فرصة محققة في الدقيقة الأولى .





ويستمر ضغط الزمالك وخاصة من الجانب الأيمن ويرسل النقاز عرضية أرضية يقابلها أحداد بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .





وانكمش الانتاج دفاعيا لمواجهة هجوم الزمالك ويحصل الفريق على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من الونش لكن كرته تخرج بعيدة عن مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .





وفرصة جديدة خطيرة للزمالك بعد عرضية من أوباما تصل عند أحداد لكن الحارس يتصدى للكرة في النهاية وتضيع معها فرصة جديدة للفريق في الدقيقة السابعة .





ويلجأ الانتاج الحربي للدفاع والاعتماد على المرتدات لكنها بدون خطورة على مرمى جنش ويستمر ضغط الزمالك ومحاولات الانتاج لسحب المباراة لمنطقة وسط الملعب والتمرير بها .





ويحصل عبدالله جمعة على ركلة حرة بعدها يتعرض زيزو للإعاقة والخروج من الملعب لتلقي العلاج وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب .





ويحاول الانتاج مبادلة الزمالك الهجمات ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة ويحاول الزمالك من جديد إرسال عرضيات من الجانب الأيمن ويخرجها معاز الحناوي مدافع الانتاج بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 21 من عمر المباراة .





ويحاول محمد إبراهيم توزيع الهجمات من عمق الملعب ويتلقى كهربا الكرة داخل المنطقة ويحاول المرور ويسقط على الأرض لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب ويرد الانتاج بمرتدة يحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .





ويسدد محمد إبراهيم الكرة ترتطم بمعاز الحناوي ويستمر ضغط الزمالك ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها كهربا يتصدى لها الحارس في الدقيقة 28 من عمر المباراة .





ويحاول أحداد التوغل في دفاعات الانتاج ويستلم الكرة داخل المنطقة ويحتسب الحكم الكرة لمسة يد على مهاجم الزمالك بعدها يحاول احداد من جديد خطف الكرة من وهاب انان مدافع الانتاج وتسديدها لكن الحكم اليوناني يشير لخطأ ضد أحداد في الدقيقة 31 من عمر المباراة .





وتستمر المباراة على وتيرة واحدة وسط محاولات بيضاء للهجوم وفتح ثغرة بدفاع الانتاج ودفاع حربي قوي لتأمين المنطقة الدفاعية .





وتتوالى محاولات الزمالك ويسدد محمد إبراهيم كرة جديدة تخرج بعيدا عن المرمى فيما اعتمد الانتاج على مرتدات جيمس تيدي والغنام لكنها لم تشكل خطورة .





وانطلق عبدالله جمعة بالكرة وتوغل داخل دفاعات الانتاج لكن الكرة تطول منه لتصل لدفاع الإنتاج ثم يخطفها النقاز ويحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الانتاج .





ويحصل الانتاج على ركنية تمر عرضية يواجهها أحمد مجدي برأسه تخرج أعلى مرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 .





ويعود الزمالك لشن هجمة جديدة وتصل الكرة لإبراهيم حسن لكنها تطول ليلحقها بصعوبة ويرسلها عرضية يتصدى لها حارس الإنتاج .





وتتوالى المحاولات البيضاء في الوقت بدل الضائع والذي احتسبه الحكم اليوناني بخمس دقائق لكن تكتل دفاع الانتاج حال دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .





ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بالمغربي خالد بوطيب بدلا من محمود عبدالعزيز “زيزو” لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة ومن أول هجمة للزمالك مررها كهربا عرضية من الجانب الأيسر حولها بوطيب بيسراه في الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة .





وفتح الهدف المباراة هجوميا من جانب الفريقين وحاول الانتاج تعويض النتيجة ليفتح خطوطه الدفاعية ويرد الزمالك بهجمة منظمة لزمالك وعرضية من أحداد داخل منطقة الجزاء وصلت عند كهربا لكنه سددها في جسد أحمد يحيى حارس الإنتاج ليضيع معها فرصة هدف التعزيز للزمالك في الدقيقة 49 من عمر المباراة .





ومن هجمة منظمة يتوغل موسى دياوارا في دفاعات الزمالك ويسقط على الأرض داخل المنطقة بعد كرة مشتركة ليشير الحكم اليوناني لاحتساب ركلة جزاء للفريق الحربي يتصدى لها معاز الحناوي يودعها على يمين جنش معلنا تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 من عمر المباراة .





وتتوالى محاولات الزمالك الهجومية للعودة للتقدم من جديد ويسدد كهربا الكرة يتصدى لها أحمد يحيى حارس الانتاج بعدها يحصل الزمالك على ركنية تصل عرضية داخل المنطقة ويحتسبها الحكم اليوناني ركلة حرة للحارس في الدقيقة 58 من عمر المباراة .





وينشط كهربا من جديد في المنطقة اليسرى الهجومية ويمرر الكرة بينية رائعة لبوطيب الذي استلم الكرة وقبل تسديدها بيسراه أمام المرمى يخرجها معاز الحناوي لركنية وتضيع معها فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 59 من عمر المباراة .





وينشط النقاز من الجانب الأيمن ويمرر كرة عرضية كادت أن تشكل خطورة ويبعدها الدفاع لركنية بعدها عرضية جديدة من النقاز يبعدها الدفاع في الدقيقة 61 من عمر المباراة .





ويحاول الزمالك تنويع هجماته بالتسديد والعرضيات وتصل الكرة لإبراهيم حسن يمر بها من بين مدافعين من الانتاج ويسدد الكرة قوية من على حدود المنطقة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لحارس الانتاج في الدقيقة 63 من عمر المباراة .





ويرد الانتاج بهجمة مرتدة ويسدد محمد مسعد الكرة قوية من على حدود المنطقة يردها جنش ويشتتها الدفاع بعيدا عن منطقة الخطورة في الدقيقة 65 من عمر المباراة .





ويعود كهربا للتوغل في الدفاعات من الجانب الأيسر ويمر من مدافعي الانتاج ويصل داخل المنطقة يرسلها عرضية أرضية تصل لإبراهيم حسن الذي يسددها ترتطم بالأرض وتذهب أعلى العارضة وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة .





ويدفع الجهاز الفني بثاني تغييراته بنزول أحمد سيد “زيزو” بدلا من إبراهيم حسن لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق .





وتستمر محاولات الزمالك الهجومية من الجانبين عن طريق كهربا وزيزو لكن الدفاع الحربي حال دون خطورة حقيقية .





ويحصل محمد إبراهيم على ركلة حرة على حدود المنطقة ويلعبها كهربا عرضية داخل المنطقة لكن الحارس يتصدى لها في الدقيقة 73 من عمر المباراة .





وفي الدقيقة 76 يدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه الهجومية بالدفع بأيمن حفني بدلا من أوباما على أمل تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة .





ويواصل الزمالك هجماته رغم الدفاع المحكم للانتاج ويستغل الانتاج اندفاع الزمالك الهجومي ويرد بمرتدة تصل عند محمود حماده يسددها قوية تمر على يمين جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 80 من عمر المباراة .





وعرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء كادت أن تشكل خطورة على مرمى الإنتاج لكنها لم تجد متابعة من لاعبي الزمالك ليتصدى لها حارس الإنتاج في الدقيقة 84 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك ويحصل الزمالك على ركلة حرة ينفذها زيزو داخل منطقة جزاء الإنتاج ورأسية من بوطيب حاول جيمس تيدي لاعب الإنتاج تصدى لها كادت ان تخدعه لكن حارس الإنتاج يتصدى لها في الدقيقة 88 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك هجومه من جانبي الملعب ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني ويتوغل حميد أحداد ويراوغ مدافع الإنتاج ويمر بمهارة وكاد أن يسجل الثاني لكن أحمد يحيي حارس الإنتاج يتصدى لكرة ثم يشتت الدفاع ليضيع فرصة هدف ثاني على الزمالك .





وفي اللحظات الأخيرة من المباراة يمر كهربا من الجانب الأيسر ويرسلها أرضية تصل لأحداد داخل المنطقة ويلف بالكرة لكنه يسددها ضعيفة في يد الحارس تضيع معها فرصة هدف التقدم للزمالك .





ومرت اللحظات الأخيرة بدون خطورة من جانب الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .



