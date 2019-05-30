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مقتل شاب طعنا على يد آخر في مكة المكرمة

الخميس 30/مايو/2019 - 11:58 م
مقتل شاب طعنا على يد آخر في مكة المكرمة
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الفجر السعودي
 
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لقي شاب مصرعه بعد أن طعنه آخر عن طريق آلة حادة سدّدها له شاب آخر، في حي العزيزية.

وفتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تحقيقًا، بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بمقتل شابًا على يد آخر في حي العزيزية بمكة المكرمة، وذلك بعدما طعنه عدة مرات في صدره، أسقطته قتيلًا، ومن ثم سلّم نفسه.

يأتي ذلك على خلفية خلاف بينهما، فيما تباشر الشرطة التحقيقات لاستكمال الإجراءات اللازمة؛ تمهيداً لإحالة ملف القضية للنيابة العامة.

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