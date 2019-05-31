كلوب: ليفربول هو المفضل بألمانيا.. ولم نحصل على الثناء بعد إقصاء برشلونة
الجمعة 31/مايو/2019 - 12:04 ص
عمر عبدالعزيز
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أوضح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن الشعب الألماني يرتبط بالليالي الأوروبية بنادي ليفربول أولاً، حيث أن الأمر لا يتعلق بمباراة مٌعينة أو نهائي مٌعين، ولكن كان ذلك طوال العصر.
وقال كلوب عن تحول [ ليفربول ] تحت قيادته: "الأمر أشبه بـ الفتاة التي لا تكون هي الأكثر جاذبية بالقرية وتتحول إلى عارضة الأزياء ، نحن واحد من أفضل [ 5 - 6 ] أندية في أوروبا، لا أعلم متى كانت آخر مرة يٌمر بها النادي بهذه الحالة ولكن كانت قبل فترة من الوقت".
وأضاف: "من يرتبط بـ [ ليفربول ] لا يشعر بالسعادة ؟ من يٌمكنه أن لا يٌحب العمل الذي نقوم به ؟، خطوة بخطوة نحن نقترب من كل شيئ، نعم لم نحقق لقب البريميرليغ بسبب مان سيتي، ولكننا في نهائي أبطال أوروبا مرة أخرى وهذا أمر إيجابي".
وواصل: " نحن نعمل لـ اللحظة التي نٌريدها ، في ثلاثة مرات سابقة كٌنا قريبين ولكن لم نفز بشيئ ، في الألعاب الأولمبية أنت تحصل على الميدالية الفضية ، نحن ليس لدينا شيئ والحافز لن يكون مٌشكلة ."
وتابع: " إذا كٌنت بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد فأنا لست بحاجة لكي أقنعهم وأحدثهم عن [ ليفربول ]، كل شيئ واضح ، ليس لدي الكثير من الرسائل وهذا كمباراة برشلونة لقد شاهدها الجميع وقد قالوا "واو"، ما كان ذلك ؟ ، ولكنني لم أحصل من الكثير على الثناء لفريقي".
وأكمل: " لا أعلم كم عدد الأشخاص الذين شاهدوا مباراة برشلونة ولكن كان هٌناك أشخاص حول العالم ، وما يجعلها مٌميزة بإنه مباراة نصف نهائي ولا يوجد أي مباراة أخرى بالكوكب في ذلك التوقيت ليتم التركيز عليها أكثر".
واستطرد: "جميع من هم مٌتعلقين بكرة القدم يعلمون بإن ذلك كان أمراً خاصاً أمام [ برشلونة ] وهذا الشيئ لا تراه كثيراً في الحياة، لهذا أنا سعيد من أجل المٌشجعين والناس إنهم يرون أي ناديهم يقع ويقولون [ انظر لهذا، انظر للأحمر، إنه [ ليفربول ]، هذا ما أشعر به الآن".
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