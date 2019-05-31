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خاص - رئيس الزمالك لنجله: بلغ جروس يطلع على المطار

الجمعة 31/مايو/2019 - 12:00 ص
خاص - رئيس الزمالك لنجله: بلغ جروس يطلع على المطار
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أحمد الهواري
 
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طلب رئيس الزمالك من نجله أمير مرتضي المشرف على الكرة إخطار جروس بالرحيل الرسمي عن تدريب الفريق اليوم.


وقال رئيس الزمالك لنجله أمير مرتضي لفظياً، بلغ جروس الخروج من الملعب على المطار.


وكان الزمالك قد تعادل مع الإنتاج الحربي 1-1 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري في لقاء شهد انفعالات كثيرة من رئيس الزمالك على جروس بسبب سوء إدارة اللقاء.


الجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده للنقطة 67 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري.
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