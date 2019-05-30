فابينهو يكشف عن اللاعب الذي تسبب في انتقاله إلى ليفربول

أشار النجم البرازيلي فابينهو متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه يتذكر بعد أن قدّم مباراة جيدة أمام [مارسيليا] وسجل هدفاً، أرسل له زميله روبيرتو فيرمينو رسالة، ومن ثم بدأوا بالتحدث، حيث سأل المٌدرب عن فابينهو وماذا يفكر به، لذلك أراد فيرمينو التحدث إليه قليلاً.





وقال فابينهو عن فيرمينو: "لقد تبادلنا الحديث لفترة من الوقت وقد سألته عن بعض الأشياء التي تتعلق بـ [ ليفربول ]، بعد ذلك قد تواصلوا [ ليفربول ] مع وكلائي وأخبروهم بإهتمامهم بي وعقدنا إجتماعاً مع [ يورغج كلوب ] ، لقد تحدثنا عن أفكاره مع الفريق وروتين العمل، والتكتيكات والتدريبات".





وأضاف: "لقد قلت سابقاً بإنني إذا كٌنت سأغادر [ موناكو ] سأذهب لفريق يٌريدني حقاً ، لقد كٌنت سعيداً برغبة [ ليفربول ] بالتعاقد معي ومن ثم أخذت قراراً بعقلي بإنه هذا هو القرار الصحيح ، لقد حدث كل شيئ سريعاً بعد النهائي أمام ريال مدريد أصبح التوقيع رسمياً".





وواصل عن بدايته مع كلوب: "لقد كٌنت أمر بمرحلة إنتقالية في بداية قدومي إلى هٌنا ، لقد لعبت ما يٌقارب جميع المباريات التحضيرية ما قبل الموسم وأعتقد إنني قدمت جيداً بها ، ولذلك كٌنت أعتقد إنني سأبدأ بالمٌشاركة في وقت مٌبكر وليس الإنتظار كما حدث".





وتابع: "بقية اللاعبين حاولوا إراحتي وأخبروني بإن الجميع يٌمر بهذا الموقف هٌنا من قبل حدث ذلك مع [ روبيرتسون، تشامبرلين ] ، لقد كُنت هادئاً وحاولت التعرف على الفريق واللاعبين الأخرين، والتعود على شدة الدوري الإنجليزي".



