١٠ مسرحيات في انتظار جمهور عيد الفطر

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان مسارح الدولة تضع لمساتها النهائية لاستقبال عروض عيد الفطر المبارك و التي من المقرر ان تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق ٥ من شهو يونيو المقبل، حيث يستقبل البيت الفني للمسرح عيد الفطر المبارك ب ١٠ عروض مسرحية.





فتستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرض " يعيش أهل بلدي" من بطولة، أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي، اخراج عاصم نجاتي، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم العرض المسرحي " الحالة توهان" ، من بطولة جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم ، إخراج سيد خاطر، و ذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساء.





و تعود فرقة مسرح الغد لاستقبال جمهورها من جديد بعرض " الحادثة" الذي يعود من جديد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، فتحى الجارحى، إخراج عمرو حسان.





أما فرقة مسرح الشباب فتقدم ضمن عروض عيد الفطر المبارك عرضها الجديد " بيت الأشباح"، من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك"، و ذلك على المسرح العائم الصغير في تمام السابعة مساء .





بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة خلال موسم عيد الفطر عرضين على قاعتيها بالعتبة حيث تقدم عرض " شباك مكسور" من تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو، و ذلك على قاعة زكي طليمات في تمام الثامنة و النصف مساء ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " نوح الحمام" من بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى، و ذلك على قاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة مساء.





وبالاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرضها الجماهيري " أبو كبسولة" و الذي لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضه العام الماضي، العرض من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، و ذلك على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية في تمام التاسعة مساء.





و للأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد " محطة مصر" من تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسنين، و ذلك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة حيث يقدم العرض حفلتين يوميا في تمام السادسة و الثامنة و النصف مساء .





أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتفتتح عرضها الجديد "زهرة اللوتس" من تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج، و ذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام السابعة و النصف مساء.





أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية و هو نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم،تأليف و أشعار بلال امام،

، بطولة أحمد الدسوقي ، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم و تدريب ميدو آدم ليقدم مرتين في نفس اليوم في تمام الرابعة و السابعة مساء ، بالاضافة الى حفلات صباحية لعروض الاراجوز و عرايس الشمس.



