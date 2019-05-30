6 نصائح للتعامل بالشكل الصحيح مع وصلات الشعر

أصبحت وصلات الشعر ضمن أحد الإكسسورات الأساسية لدى العديد من الفتيات الغير مُحجبات خلال الفترة الحالية كونها تُعطى المظهر الجمالى المناسب والأنيق، بالإضافة إلى كثافة الشعر المرغوب فيها، ولكن ما هى أنسب الأنواع التى يتم إختيارها و كيف يتم استخدامها بالطريقة الصحيح؟ هذا ما يُشير إليه مُصفف الشعر محمد عادل من خلال هذه القائمة .





أولاً: أنواع وصلات الشعر:





- الكلبسات العادية.





-"الدبل فيس" اللاصقة.





- خصلات الشمع.





- نصف باروكة تغطى الشعر بالكامل ما عدا الغرة





- بواريك ليزر لها أرضية مشابهة تماماً لفروة الشعر



