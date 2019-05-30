الحسيني الكارم يكتب: المؤامرة الكبرى (2)

استكمالا لم نشر في الجزء الأول للمقال حول مخططات التقسيم والمؤامرة الكبرى التي تحاك بنا، والهدف الأساسي من تلك المخططات من استغلال الثروات والعقول واحتلال الدول والشعوب دون الدخول في حروب من خلل أنماط جديدة ومختلفة.





وتهدف تلك المخططات من الناحية الاقتصادية، إلى الاستفادة من البترول العربي وثروات العرب وهما مطمع بالفعل للقوى الكبرى أو القائمين على تلك المخططات.





بالإضافة إلى تحقيق حلم "إسرائيل الدولة الكبرى" من الفرات إلى النيل التي عاصمتها أورشيليم (القدس) وبناء الهيكل وهي نفس الظروف وتقسيم الدول العربية عام 1916 التي تمت بين فرنسا وبريطانيا فيما يعرف باتفاقية (سايكس بيكو) وبعدها أو منها وعد بلفور المشؤم الذي قامت به إسرائيل على الأراضي المحتلة.