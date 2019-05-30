الاتحاد ينتصر على الأهلي في صراع صفقة خالد البركة

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في طريقة للانتصار على النادي الأهلي في صراع الفريقين على اللاعب خالد البركة ظهير أيسر نادي الحزم.









وكشفت اقارير صحفية سعودية، أن نادي اتحاد جدة دخل في مفاوضات جادة مع خالد لبركة، عقب تعثر مفاوضات الأهلي مع اللاعب بسبب الأختلاف على الأمور المادية.









وكان الأهلي يسعى للحصول على خدمات اللاعب من أجل تعويض المحترفين اللذين استغنى عنهم النادي، من بينهم الظهير المصري محمد عبد الشافي.









بينما يتطلع العميد للظفر بخدمات اللاعب لتدعيم صفوف الفريق للموسم القادم، في ظل خطة إدارة النادي لإعادة هيبة الفريق مرة أخرى، بعد التذبذب الكبير في المستوى بالموسم الحالي، بإحتلاله المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.



