"التعاون الخليجي": القمة الطارئة تنعقد في ظل تحديات جسيمة
الخميس 30/مايو/2019 - 10:59 م
الفجر السعودي
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قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن القمة الطارئة تنعقد في ظل تحديات جسيمة تتطلب مزيدا من التعاضد.
وأضاف "الزياني" خلال كلمته بالقمة الخليجية في مكة المكرمة، أن هناك حرص دائم وسعي من الدول الخليجية للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حتى يظل ذلك الكيان متماسك قادر على مواجهة كافة التحديات.
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