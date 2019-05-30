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الغربية تتنافس جماهيريًا في رمضان

الخميس 30/مايو/2019 - 11:01 م
الغربية تتنافس جماهيريًا في رمضان
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سارة سالم
 
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علق 'أحمد ميدو' أحد جماهير غزل المحلة الفريق الجماهيري المشارك في دوري الممتاز ب علي الصورة التي جمعته مع يوسف ميسي 'البلدية'، وإيهاب هوبا 'طنطا'، والتي تداولها صفحات الفيس بوك.


وقال ميدو في تصريحات خاصة للفجر الرياضي بأن الصورة تم إلتقاطها أثناء مباراة خماسية بملعب المستعمرة فى مدينة المحلة، وقام هو وزملاؤه بتصويرها نبذا للتعصب وحتي يعلم جماهير الثلاث فرق انهم جمعيا واحد ويمثلوا محافظة واحدة 'الغربية'.


وتمني ميدو بصعود غزل المحلة الموسم المقبل، وبلدية المحلة الموسم الذي يليه حتي يتنافس فرق الغربية في الدوري الممتاز.

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