الغربية تتنافس جماهيريًا في رمضان

علق 'أحمد ميدو' أحد جماهير غزل المحلة الفريق الجماهيري المشارك في دوري الممتاز ب علي الصورة التي جمعته مع يوسف ميسي 'البلدية'، وإيهاب هوبا 'طنطا'، والتي تداولها صفحات الفيس بوك.



