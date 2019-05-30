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إسماعيل يوسف يكشف عن الفوبيا التي يعاني منها في "رامز في الشلال"

الخميس 30/مايو/2019 - 10:53 م
إسماعيل يوسف يكشف عن الفوبيا التي يعاني منها في رامز في الشلال
إسماعيل يوسف
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الفجر الفني
 
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كشف اللاعب إسماعيل يوسف، عن فوبيا يعاني منها للمرة الأولى بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز في الشلال"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال إسماعيل يوسف، بعد كشف رامز جلال، عن مقلبه له، إنه يعاني من فوبيا من المياه،  الأمر الذي أثار استغراب رامز جلال.

كان إسماعيل يوسف، قد أصيب بنوبة رعب شديدة بعد رؤيته غوريلا رامز جلال، وقام بكتم صوت إحدى مساعدات رامز جلال، وذلك حتى لا تصدر صوتًا يجذب انتباه الغوريلا، وفور سقوطه على الأرض كشف رامز جلال عن نفسه.

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