خسائر"أوبر" تتجاوز المليار جنيه خلال الربع الأول

أعلنت أوبر تسجيل خسائر تجاوزت مليار دولار في أول إفصاح لأدائها المالي كشركة عامة خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات بنحو 20 بالمئة.





وكانت الشركة الأمريكية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 10 مايو الماضي بسعر 45 دولاراً للسهم.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، عن تسجيل خسائر قدرها 1.01 مليار دولار (2.26 دولار للسهم للواحد) خلال فترة الثلاثة أشهر المتتهية في مارس الماضي، مقارنة مع أرباح بنحو 3.74 مليون دولار (1.84 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنقضي.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن شركة نقل الركاب الأمريكية سوف تسجل خسائر قدرها 1.01 مليون دولار خلال نفس الفترة.





فيما ارتفعت إيرادات أوبر بنحو 20 بالمئة إلى 3.099 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتوقع المحللون أن تصل إيرادات أوبر إلى 3.04 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.





وأوضحت أوبر أن إجمالي قيمة الحجوزات زادت إلى 14.64 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي الماضي بنسبة 34 بالمئة، مقابل 10.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام المنصرم.





وأغلقت سهم أوبر جلسة اليوم في النطاق الأحمر، حيث تراجع بنحو 0.3 بالمئة إلى 39.80 دولار.