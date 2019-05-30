فضيحة تطيح بمدافع النصر السعودي خارج الدوري البيروفي

ارتكب االمدافع الدولي البيروفي كريستيان راموس لاعب نادي ميلغار البيروفي، والمعار من صفوف نادي النصر السعودي، فعلاً فاضحًا بعد الخسارة أمام نظيره يو كاثوليكا الإكوادوري، ضمن بطولة سود أمريكانا.





وكشفت تقارير بيروفية، أن راموس قام بالرقص، عقب نهاية مباراة فريقه أمام يو كاثوليكا بالخسارة بسداسية دون رد، الأمر الذي أثار غضب جماهير فريقه، لذلك قررت إدارة النادي البيروفي رفض تجديد إعارة اللاعب في الإنتقالات الصيفية الحالية، لينتهي مشوار اللاعب في الدوري البيروفي.