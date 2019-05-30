تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مسابقة الفاروق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق مسابقة الفاروق خلال الأيام القادمة داخل المملكة.









وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": مسابقة_الفاروق.. "علّموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".









واضاف: فكرة تنافسية جميلة ننقلها لكم من الهيئة العامة للترفية في أجواء رائعة تتخلها الكثير من الفعاليات الممتعة .







وتابع في رسالته: وين البواردية والخيالة وأهل السباحة.



