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تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مسابقة الفاروق

الخميس 30/مايو/2019 - 10:54 م
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مسابقة الفاروق
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الفجر الرياضي
 
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق مسابقة الفاروق خلال الأيام القادمة داخل المملكة.


وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": مسابقة_الفاروق.. "علّموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".


واضاف: فكرة تنافسية جميلة ننقلها لكم من الهيئة العامة للترفية في أجواء رائعة تتخلها الكثير من الفعاليات الممتعة .


وتابع في رسالته: وين البواردية والخيالة وأهل السباحة.

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