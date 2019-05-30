تركي آل الشيخ يعلن انطلاق مسابقة الفاروق
الخميس 30/مايو/2019 - 10:54 م
الفجر الرياضي
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق مسابقة الفاروق خلال الأيام القادمة داخل المملكة.
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر": مسابقة_الفاروق.. "علّموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".
واضاف: فكرة تنافسية جميلة ننقلها لكم من الهيئة العامة للترفية في أجواء رائعة تتخلها الكثير من الفعاليات الممتعة .
وتابع في رسالته: وين البواردية والخيالة وأهل السباحة.
#مسابقة_الفاروق— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 30, 2019
"علّموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"
فكرة تنافسية جميلة ننقلها لكم من الهيئة العامة للترفية في أجواء رائعة تتخلها الكثير من الفعاليات الممتعة .
وين البواردية والخيالة وأهل السباحة 🔥🔥🔥🇸🇦❤️ pic.twitter.com/YInGHP901j
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