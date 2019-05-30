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منتخب الشباب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة بنما

الخميس 30/مايو/2019 - 10:57 م
منتخب الشباب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة بنما
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أميرة فطيم
 
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أنهى لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، حصتهم التدريبية، مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد؛ استعدادا لخوض ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس العالم للشباب 2019.

ويواجه الأخضر الشاب نظيره منتخب بنما في المباراة التي تجمعهما تمام السادسة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب بيدغوشتش، في ختام دور المجموعات من المونديال.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلًا بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال عقد مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي السعودية وبنما، وناقش الاجتماع المواضيع اللوجستية والتنسيقية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، بالإضافة إلى المواضيع الطبية، كما تم اعتماد الطقم الأبيض لمواجهة الغد.

وحضر الاجتماع كلا من، مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنيّة فيصل المرشدي، وأخصائي العلاج أحمد محروس.
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