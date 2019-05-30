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قطر تسعى لشراء بعض الشخصيات السودانية بالمال وتحاول سرقة ثورة الشعب

الخميس 30/مايو/2019 - 10:51 م
قطر تسعى لشراء بعض الشخصيات السودانية بالمال وتحاول سرقة ثورة الشعب
ارشيفية
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الفجر
 
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تحاول قطر سرقة ثورة الشعب السوداني، وتبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وكان آخرها زيارة ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري في السودان ، الذي وقع حزبه على إعلان الحرية والتغيير، ثم قام بزيارة إلى الدوحة دون معرفة "قوى إعلان التغيير". 

تم ترتيب الزيارة للدوحة من خلال صلاح الدين الزين،رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقناة الجزير، وتأتي في إطار محاولة قطر استقطاب شخصيات سودانية للتأثير على الثورة في السودان.

ما حدث يؤكد أن قطر تشتري بعض الشخصيات ممن لا يراعون مصلحة الوطن في السودان بالمال، متناسية أن حكم الإخوان في السودان انتهى بلا رجعة.

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