العاشر من رمضان تُنظم مائدة إفطار تستوعب 6 آلاف شخص (صور)

نظمت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، أطول مائدة إفطار للصائمين، وذلك بتنسيق عام وتنظيم للشباب وأهالي المدينة.





المدائدة تم تنظيمها في الطريق العام تجاه الطريق الواصل إلى منطقة "الأردنية" بوسط المدينة، وسط حضور آلاف المواطنين.





من جانبه، يقول أيمن فرج، صاحب الفكرة ومنسق عامل الفاعلية، إن حضور عدد كبير من المواطنين دلالة على نجاح الفكرة، حيث جرى التحضير للمائدة لتستوعب من 6 آلاف شخص.



