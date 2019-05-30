العاشر من رمضان تُنظم مائدة إفطار تستوعب 6 آلاف شخص (صور)
الخميس 30/مايو/2019 - 10:55 م
إسلام علي وسمر السيد
Advertisements
Advertisements
نظمت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، أطول مائدة إفطار للصائمين، وذلك بتنسيق عام وتنظيم للشباب وأهالي المدينة.
المدائدة تم تنظيمها في الطريق العام تجاه الطريق الواصل إلى منطقة "الأردنية" بوسط المدينة، وسط حضور آلاف المواطنين.
من جانبه، يقول أيمن فرج، صاحب الفكرة ومنسق عامل الفاعلية، إن حضور عدد كبير من المواطنين دلالة على نجاح الفكرة، حيث جرى التحضير للمائدة لتستوعب من 6 آلاف شخص.
وأكد المنسق العام لأطول مائدة في العالم، أن الغرض من المائدة وهو إنساني للغاية، وهو تجميع أهالي المائدة من جميع الطبقات والمستويات، ونرى الدكتور بجانب العامل، والمهندس بجوار الفلاح، والغني بجوار الفقير، والمسلم بجوار المسيحي، ورجال الدين، وعمال المصانع، والطلبة وجميع الفئات دون استثناء.
Advertisements